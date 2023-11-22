Атака дронів на Хмельниччину: в ОВА розповіли про наслідки

Після опівночі 22 листопада у Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Сталося падіння уламків на території регіону.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Уламки одного зі збитих "Шахедів" впали на подвір'я приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, на місці падіння уламків виникла пожежа. Минулося без травмованих та загиблих.

Слід зауважити, що у Хмельницькій області сирени лунали майже дві години - від 01:09 до 03:02. Повітряні сили інформували про дві групи ударних ворожих БпЛА у напрямку регіону.

Як повідомлялося, вночі РФ атакувала Україну ударними безпілотниками "Shahed" та крилатою ракетою Х-22. Сили протиповітряної оборони знищили усі 14 ворожих дронів.

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