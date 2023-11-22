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Атака дронов на Хмельницкую область: в ОВА рассказали о последствиях

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Атака дронов на Хмельницкую область: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Associated Press

Обошлось без жертв.

После полуночи 22 ноября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Произошло падение обломков на территории региона.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Обломки одного из сбитых "Шахедов" упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, где пострадало хозяйственное нежилое сооружение", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, на месте падения обломков возник пожар. Обошлось без травмированных и погибших.

Следует отметить, что в Хмельницкой области сирены звучали почти два часа – с 01:09 до 03:02. Воздушные силы информировали о двух группах ударных вражеских БПЛА в направлении региона.

Как сообщалось, ночью РФ атаковала Украину ударными беспилотниками "Shahed" и крылатой ракетой Х-22. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 14 вражеских дронов.

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