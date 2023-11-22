Ночная атака РФ: сколько дронов удалось уничтожить

Оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками "Shahed" и крылатой ракетой Х-22. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 14 вражеских дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"С 20:00 вечера 21 ноября до 03:00 22 ноября 2023 года оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ) 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и крылатой ракетой Х-22 — с самолета Ту22М3 с этого же направления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Тем временем крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели. Она рухнула в Запорожской области на открытой местности. Впрочем, взрывной волной повреждены частные дома граждан. Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью по Украине ширилась воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. В частности, опасность находилась в Житомирской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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