Длительные воздушные тревоги из-за МиГов: что говорят в ВСУ

Сейчас идет работа в профильных министерствах и ведомствах.

Сейчас специалисты ищут пути во избежание длительных воздушных тревог, связанных со взлетами российских МиГов. Впрочем, решение этого вопроса непростое.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Насколько я знаю, проводится работа в профильных министерствах и ведомствах. Руководители и руководство и ведущие специалисты ищут путь. Поверьте, решение непростое. Вопросы ответственности, вопросы безопасности, вопросы человеческой жизни", — отметил Игнат.

По его словам, стоит найти такое удовлетворенное решение. Игнат отметил, что многочасовые перелеты враждебных МиГ блокируют жизнедеятельность государства, экономику и образование.

"Каким будет это решение, — надо дождаться, чтобы оно было принято. Воздушные силы будут обеспечивать и дальше, предоставлять информацию по опасностям. А также будем информировать, как это мы делаем, в публичном пространстве, в Тelegram-канале и других наших ресурсах". ", – подчеркнул представитель Воздушных сил.

Напомним, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Генштабу и Минобороны по российским МиГам.

Кроме того, Зеленский анонсировал существенное усиление ПВО в Украине. По его словам, речь идет о новых "безопасных шагах" в следующие недели.

Читайте также: