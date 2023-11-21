Тривалі повітряні тривоги через МіГи: що кажуть у ЗСУ

Наразі спеціалісти шукають шляхи задля уникнення тривалих повітряних тривог, які пов'язані зі зльотами російських МіГів. Втім, вирішення цього запитання непросте.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Наскільки я знаю, проводиться робота у профільних міністерствах та відомствах. Керівники і керівництво, та провідні спеціалісти шукають шлях. Повірте, рішення непросте. Питання відповідальності, питання безпеки, питання людського життя", - зауважив Ігнат.

З його слів, варто знайти таке рішення, яке всіх задовольнили. Ігнат зазначив, що багатогодинні перельоти ворожих МіГів блокують життєдіяльність держави, економіку та освіту.

"Яким буде це рішення, - треба дочекатися, щоб воно було прийняте. Повітряні сили будуть забезпечувати і надалі, надавати інформацію по небезпеках. А також будемо інформувати, як це ми робимо, в публічному просторі, у Тelegram-каналі та на інших наших ресурсах", - наголосив представник Повітряних сил.

Нагадаємо, 17 листопада президент України Володимир Зеленський дав доручення Генштабу та Міноборони щодо російських МіГів.

Крім того, Зеленський анонсував суттєве посилення ППО в Україні. З його слів, йдеться про нові "безпекові кроки" у наступні тижні.

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