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Солодощі до свят: рецепт апельсинових цукатів

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
340 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
119
Час на прочитання
1 хв
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Солодощі до свят: рецепт апельсинових цукатів

Апельсинові цукати в шоколаді / Фото: Credits

Хочеться чогось солодкого, а цукерки набридли? Приготуйте солодкі цукати в шоколаді.

Інгредієнти

цукор
1,5 склянки
вода
3,5 склянки
апельсин
3 шт
чорний шоколад 60%
1 плитка
сіль

Приготування

  1. Доведіть 2 склянки води до кипіння.
  2. Помийте і тонко наріжте апельсини. Помістіть скибочки в киплячу воду приблизно на 2 хвилини.
  3. Вийміть апельсини з води та помістіть їх на решітку.
  4. Вилийте воду. Доведіть до кипіння 1,5 склянки води та 1,5 склянки цукру.
  5. Покладіть скибочки апельсина у воду і зменшіть вогонь до мінімуму.
  6. Відваріть апельсини 45-50 хвилин, перевертаючи їх кожні 10-15 хвилин.
  7. Коли вони будуть готові, вийміть з води та покладіть на решітку, щоб остигли.
  8. Поки скибочки апельсина остигають, розтопіть шоколад у мікрохвильовці.
  9. Вмочіть половину кожної апельсинової скибочки в шоколад і викладіть на деко. Перекладіть їх у холодильник до застигання шоколаду.
  10. Нарешті посипте їх дрібною сіллю та насолоджуйтесь.

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Дата публікації
Перегляди
119
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