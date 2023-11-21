Солодощі до свят: рецепт апельсинових цукатів

Хочеться чогось солодкого, а цукерки набридли? Приготуйте солодкі цукати в шоколаді.
Інгредієнти
- цукор
- 1,5 склянки
- вода
- 3,5 склянки
- апельсин
- 3 шт
- чорний шоколад 60%
- 1 плитка
- сіль
Приготування
- Доведіть 2 склянки води до кипіння.
- Помийте і тонко наріжте апельсини. Помістіть скибочки в киплячу воду приблизно на 2 хвилини.
- Вийміть апельсини з води та помістіть їх на решітку.
- Вилийте воду. Доведіть до кипіння 1,5 склянки води та 1,5 склянки цукру.
- Покладіть скибочки апельсина у воду і зменшіть вогонь до мінімуму.
- Відваріть апельсини 45-50 хвилин, перевертаючи їх кожні 10-15 хвилин.
- Коли вони будуть готові, вийміть з води та покладіть на решітку, щоб остигли.
- Поки скибочки апельсина остигають, розтопіть шоколад у мікрохвильовці.
- Вмочіть половину кожної апельсинової скибочки в шоколад і викладіть на деко. Перекладіть їх у холодильник до застигання шоколаду.
- Нарешті посипте їх дрібною сіллю та насолоджуйтесь.
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