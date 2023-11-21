В России парень получил повестку и совершил самоубийство (фото)

Парень пришел в стрелковый клуб "Выстрел", где совершил самоубийство.
В России 23-летний парень совершил самоубийство после того, как получил повестку. Друзьям он написал, что не желает идти в армию.
Об этом пишут российские телеграммы-каналы.
Как стало известно, житель Москвы получил повестку и желания идти на войну у него не было. Парень пришел в стрелковый клуб "Выстрел" на Марксистской улице и совершил самоубийство.
Перед этим он написал друзьям сообщения, что не хочет уходить в армию. Источники телеграмм-канала заявляют, что в военкомат он должен был прибыть с вещами 21 ноября.
Напомним, что в Раде готовят крупный законопроект о мобилизации в Украине.
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