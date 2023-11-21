"Путин постарается удержать фронт до выборов": генерал рассказал, чего ждать зимой

Российскому президенту-диктатору Владимиру Путину нужна какая-нибудь победа до выборов в РФ. Ранее он приказал "освободить" всю Донецкую и Луганскую области, все это под выборы. Поэтому сейчас он поставил тактическую задачу – захватить Авдеевку в Донецкой области.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.), генерал армии Николай Маломуж.

"Он планирует заглушить этой победой все потери на фронте, социально-экономические проблемы России и т.д. Но, думаю, вероятнее всего, Путин будет пытаться удержать фронт до выборов. Пусть не весь, но хотя бы ключевые позиции, Бахмут, будет пытаться препятствовать перерезанию сухопутного коридора и мощному мероприятия ВСУ в Херсонскую область", — отметил генерал.

Малому также считает, что зимой могут быть большие изменения на фронте. Ведь задача для Путина очень сложная: 1300 км фронта – удержать позиции, а тем более атаковать и наступать проблематично даже для многочисленной российской армии.

"Тем более, каждый день мы уничтожаем огромное количество личного состава оккупационной армии. Если исходить из того, что ежедневно противник теряет около тысячи убитых и двух тысяч раненых, то за время к "выборам" можно получить дополнительно 200-300 тысяч убитых и раненых. Колоссальная количество! Это скажется уже на всех российских семьях и неизбежно повлечет негатив. Поэтому Путин спешит иметь к "выборам" хотя бы стабильные показатели на фронте. А вся информационная деятельность будет поднята на высокий уровень. Будет брошено все — силы и средства, финансовые ресурсы и все возможные стимулы", — резюмировал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Напомним, ВСУ в день ракетно-артиллерийских войск РФ накрыли большое скопление оккупантов из 810-й бригады морской пехоты в Херсонской области.

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