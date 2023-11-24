Плацдарм на левом берегу Днепра: эстонская разведка назвала цели ВСУ

Вряд ли Россия достигнет оперативного прорыва в Украине в ближайшие недели.

Вооруженные силы Украины создали плацдарм на левом берегу Днепра для оттеснения российских сил и уменьшения обстрелов Херсона.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, сообщает ERR.

Общая ситуация на фронте

Ситуация на украинском фронте за последнюю неделю особо не изменилась. Общая интенсивность боевых действий снизилась за одним исключением: в районе Авдеевки количество атак со стороны Российской Федерации усилилось.

"По словам эстонских экспертов, причины снижения боевой активности связаны преимущественно с изменениями погоды", — пишет издание.

Плацдарм на левобережье Днепра

На южном участке фронта украинские вооруженные силы смогли удержать новые территории Украины, особенно на восточном берегу реки Днепр.

Кивисельг говорит, что двумя основными целями украинских сил в регионе является контроль над районами на левом берегу Днепра и оттеснение российских подразделений к югу, тем самым спасая город Херсон от российского огня с закрытых позиций.

На данный момент я не вижу и не верю, что армии Российской Федерации удастся отбросить украинские части за реку. И если это произойдет, то обязательно будет решение самих украинцев”, — сказал глава разведцентра Сил обороны.

Число атак РФ вырастет в связи с похолоданием

Эстонский полковник в отставке Ханнес Тоомсалу рассказал, что погода также отражается и на возможности использования беспилотных летательных аппаратов российской армии.

"Шахеды" уничтожает украинское ПВО, однако их сравнительно мало по сравнению с летним периодом.

Другой вопрос, где их ракеты? Они были произведены. На этой неделе летал Искандер-К, который даже не является баллистической ракетой. И Х-22 "Буря", страшная старая ракета, разбившаяся под Запорожьем. Непонятно, в каком состоянии армия России», – сказал Тоомсалу.

Издание добавило, что вряд ли Россия достигнет оперативного прорыва в Украине в ближайшие недели. Однако с приходом зимних морозов вероятность атак армии РФ на критически важную инфраструктуру Украины продолжает расти.

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