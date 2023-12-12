ЗСУ відбили в окупантів терикон в межах Горлівки – Зеленський

Збройні сили України в межах міста Горлівка на Донеччині відбили у російських окупантів один з териконів.

Про це 12 грудня повідомив президент Володимир Зеленський.

"Наші герої – штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор. Горлівка – це Україна! Донбас – це Україна!", - заявив Володимир Зеленський.

Розташування Горлівки на мапі

Нагадаємо, останніми тижнями в ЗСУ фіксували просування в бік Горлівки неподалік Шумів та Південного.

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