ЗСУ відбили в окупантів терикон в межах Горлівки – Зеленський

Українські військові відбили терикон в межах Горлівки на Донеччині.
Збройні сили України в межах міста Горлівка на Донеччині відбили у російських окупантів один з териконів.
Про це 12 грудня повідомив президент Володимир Зеленський.
"Наші герої – штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор. Горлівка – це Україна! Донбас – це Україна!", - заявив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, останніми тижнями в ЗСУ фіксували просування в бік Горлівки неподалік Шумів та Південного.
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