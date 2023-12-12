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Військовий розповів про успіхи ЗСУ біля Степового неподалік Авдіївки

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Військовий розповів про успіхи ЗСУ біля Степового неподалік Авдіївки

ЗСУ. / Фото: Associated Press

Окупанти активно використовують артилерію.

Українські захисники в контратаках змогли відтіснити російських окупантів в районі Степового, що розташоване на північ від Авдіївки Донецької області.

 Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розповів керівник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади Дмитро Лазуткін.

"Противник був відсунутий внаслідок наших контратак минулої доби. Але детальніше розповісти ситуацію в Степовому я не можу, тому що це може допомогти ворогу скоригувати свої тактичні плани", - розповів Дмитро Лазуткін.

За його словами, на північ від Авдіївки, окрім Степового, окупаційна російська армія намагається просунутись малими піхотними групами біля Коксохімічного заводу.

"Власне там біля стін заводу і залишаються", - наголосив Лазуткін.

Військовий зауважує, що протягом останніх днів стало менше авіаційних атак та авіаударів КАБами, але щільними залишаються артилерійські обстріли.

Нагадаємо, військовий оглядач Владислав Селезньо повідомив, що під Авдіївкою - до 40 тисяч окупантів. Біля міста армія РФ зосередила величезну кількість особового складу та бронетехніки.

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Дата публікації
Перегляди
303
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