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Военный рассказал об успехах ВСУ возле Степного недалеко от Авдеевки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Военный рассказал об успехах ВСУ возле Степного недалеко от Авдеевки

ВСУ. / Фото: Associated Press

Оккупанты активно используют артиллерию.

Украинские защитники в контратаках смогли оттеснить российских оккупантов в районе Степного, расположенном к северу от Авдеевки Донецкой области.

Об этом в эфире "Суспільне. Спротив" рассказал руководитель службы по связям с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин.

"Противник был отодвинут в результате наших контратак за прошедшие сутки. Но подробнее рассказать ситуацию в Степном я не могу, потому что это может помочь врагу скорректировать свои тактические планы", — рассказал Дмитрий Лазуткин.

По его словам, севернее Авдеевки, кроме Степного, оккупационная российская армия пытается продвинуться малыми пехотными группами возле Коксохимического завода.

"Собственно там у стен завода и остаются", — подчеркнул Лазуткин.

Военный отмечает, что за последние дни стало меньше авиационных атак и авиаударов КАБами, но плотными остаются артиллерийские обстрелы.

Напомним, военный обозреватель Владислав Селезньо сообщил, что под Авдеевкой – до 40 тысяч оккупантов. Около города армия РФ сосредоточила множество личного состава и бронетехники.

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Дата публикации
Просмотры
303
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