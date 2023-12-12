Из Польши депортировали россиянина: что он натворил

Россиянин часто наведывался в один из польских регионов.
Из Польши принудительно депортировали гражданина России, подозреваемого в шпионаже.
Об этом пишет польское издание wprost.pl.
"Выполняя свои уставные обязанности, Агентство внутренней безопасности обнаружило гражданина Российской Федерации, подозреваемого в сотрудничестве и связях со спецслужбами России. В результате сотрудничества ABW и Пограничной службы 1 декабря 2023 года мужчина был депортирован из Польши", — говорится в сообщении.
Россиянин, находясь в Польше, останавливался в Быдгоще. В 2023 году в окрестностях этого города также были обнаружены два других иностранцев, которые могли осуществлять шпионскую деятельность в пользу России и Беларуси. Выявленные факты свидетельствуют о постоянном интересе России к указанному региону Польши.
В период с 2016 по 2023 год польская контрразведка нейтрализовала деятельность более 100 российских и белорусских шпионов, проводивших разведывательные операции против Польши.
Напомним, новый глава правительства Польши Дональд Туск в своем обращении к польским парламентариям неоднократно упоминал Украину и пообещал поддерживать наше государство.
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