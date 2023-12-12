Что делать, если остались без связи: советы МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко дал совет украинцам на случай, когда нет связи и интернета.

Сегодня у оператора связи Kyivstar произошел масштабный сбой. Поэтому у многих абонентов отсутствует мобильная связь и Интернет-сеть.

Что делать в таком случае и как получить срочную помощь, рассказал глава МВД Игорь Клименко в своем телеграмме.

Если вам нужна срочная помощь – связаться с родными или вызвать экстренные службы – обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть.

Также вы можете попросить о помощи нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах.

В пунктах Несокрушимости также есть возможность воспользоваться Wi-Fi.

Клименко добавил, что экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.

Напомним, в работе украинского мобильного оператора "Киевстар" утром 12 декабря произошел масштабный сбой. Пользователи не могут совершать вызовы из-за отсутствия сети и отправлять сообщения. Пострадал и проводной Интернет, сайт компании тоже не работает. ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах в работе "Киевстар".

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