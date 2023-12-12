Що робити, якщо залишились без зв'язку: поради МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко дав поради українцям на випадок, коли немає зв'язку та інтернету.

Сьогодні у оператора зв’язку Kyivstar стався масштабний збій. Через це у багатьох абонентів відсутній мобільний зв'язок та Інтернет-мережа.

Що робити в такому разі та як отримати термінову допомогу, розповів очільник МВС Ігор Клименко у своєму телеграмі.

Якщо вам потрібна термінова допомога - зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби – зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини.

Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах.

У Пунктах Незламності також є можливість скористатися Wi-Fi.

Клименко додав, що екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, у роботі українського мобільного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався масштабний збій. Користувачі не можуть здійснювати дзвінки через відсутність мережі і надсилати повідомлення. Постраждав і дротовий Інтернет, сайт компанії також не працює. ТСН.ua зібрав все, що відомо про проблеми у роботі "Київстар".

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