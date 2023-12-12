На monobank была совершена массированная хакерская атака

После масштабного сбоя из-за кибератаки в "Киевстаре" от хакеров пострадал и monobank.

На monobank 12 декабря была совершена мощная DDoS атака.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт). Все под контролем", — написал он.

Около 13:50 12 декабря Гороховский сообщил, что атаку удалось отбить.

Хакерские атаки в Украине 12 декабря

В работе украинского мобильного оператора "Киевстар" утром 12 декабря произошел масштабный сбой. Пользователи не могут совершать вызовы из-за отсутствия сети и отправлять сообщения. Пострадал и проводной Интернет, сайт компании также не работает. ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах в работе "Киевстар".

Позже стало известно, что у мобильного оператора Vodafone также не работает приложение, хотя ранее в компании не сообщалось о проведении технических работ. При открытии окошка появляется сообщение: "Технические работы. Сейчас проводятся технические работы, поэтому приложение временно недоступно. Простите из-за неудобств".

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