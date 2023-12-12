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З Польщі депортували росіянина: що він накоїв

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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З Польщі депортували росіянина: що він накоїв

З Польщі депортували росіянина / Фото: inpoland

Росіянин часто навідувався до одного із польських регіонів.

З Польщі примусово депортували громадянина Росії, якого підозрювали у шпигунстві. 

Про це пише польське видання wprost.pl

"Виконуючи свої статутні обов'язки, Агентство внутрішньої безпеки виявило громадянина Російської Федерації, підозрюваного у співпраці та зв'язках зі спецслужбами Росії. У результаті співпраці ABW та Прикордонної служби 1 грудня 2023 року чоловіка було депортовано з Польщі", - йдеться у повідомленні. 

Росіянин, перебуваючи в Польщі, зупинявся у Бидгощі. У 2023 році в околицях цього міста також було виявлено двох інших іноземців, які могли здійснювати шпигунську діяльність на користь Росії та Білорусі. Виявлені факти свідчать про постійний інтерес Росії до зазначеного регіону Польщі.

У період з 2016 по 2023 рік польська контррозвідка нейтралізувала діяльність понад 100 російських і білоруських шпигунів, які проводили розвідувальні операції проти Польщі. 

Нагадаємо, новий очільник уряду Польщі Дональд Туск у своєму зверненні до польських парламентарів неодноразово згадував про Україну та пообіцяв підтримувати нашу державу.

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Дата публікації
Перегляди
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