Бои за Авдеевку: офицер ответил, контролируют ли ВСУ коксохим

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о ситуациях вблизи Авдеевки и ответил, контролируют ли украинские военные коксохим.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

"Коксохим, там очень сильно давят, но ситуация хоть и сложная, но стабильная. Единственный успех москалей на этом направлении был несколько недель назад, они добежали до забора, их удачно ликвидировали… Поэтому коксохим полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, конечно, его обстреливают и наносят авиаудары, постоянно находится под обстрелами из РСЗО и арты, но завод под нашим контролем на все 100%", — рассказал Морозов.

По словам военного, самой критической точкой остается промзона вблизи Авдеевского коксохима.

"Очень трудно ввести какие-то оборонительные действия, опираясь на снижающуюся температуру воздуха. Сейчас идут тяжелые бои, но все готовы к тому, что она, возможно, станет серой зоной, но сейчас она контролируется, идут бои, но Силы обороны готовятся и к худшей ситуации. Промзона – это ворота в Авдеевку, поэтому достаточно важный объект", — резюмировал Максим Морозов.

Напомним, военный эксперт BILD Юлиан Репке рассказал, что оккупантам удалось войти в Авдеевку с северо-востока, захватив там часть дачного поселка.

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