Пентагон пообещал поддерживать Украину зимой

Украина будет продолжать борьбу с российскими захватчиками зимой.

Администрация Соединенных Штатов Америки сконцентрирует свои усилия на том, чтобы обеспечить оборонную поддержку Украины в зимний период.

Об этом заявил во время пресс-брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

"Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить украинцам возможность продолжать борьбу зимой с целью возвращения под контроль своих территорий", — подчеркнул представитель оборонного ведомства США.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина намерена продолжать свою борьбу в зимний период.

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Также Райдер подчеркнул, что администрация США, в том числе министр обороны Ллойд Остин лично общаются с законодателями в Конгрессе, чтобы объяснить, почему продление помощи Украине важно для интересов нацбезопасности Америки.

Напомним, ранее сообщалось, что проект закона о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса Соединенных Штатов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне назвали точную сумму, сколько средств осталось на военную помощь Украине.

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