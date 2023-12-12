В Палате представителей США республиканцы могут начать процедуру импичмента Байдена

Палата представителей США ожидает в среду голосования по формализации расследования по импичменту Байдена.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что контролируемая республиканцами Палата представителей США проголосует в среду за официальное расследование по импичменту президента-демократа Джо Байдена, сообщил в понедельник помощник руководства Республиканской партии.

Помощник говорил на условиях анонимности, поскольку официальные планы действий на месте оставались неизменными. Ранее в понедельник депутат от Республиканской партии заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал планы голосования в четверг на закрытой встрече, временные рамки, которые также подтвердили другие республиканцы.

Палата должна оставить Вашингтон в четверг на отпуск в конце года, который продлится более трех недель.

Республиканцы в Палате представителей обвиняют президента-демократа и его семью в неправомерном получении прибыли от политических решений, в которых Байден принимал участие как вице-президент во время правления президента Барака Обамы в 2009-2017 годах.

Они также обвинили Министерство юстиции США в ненадлежащем вмешательстве в расследование сына бизнесмена Байдена Хантера Байдена. Министерство юстиции отрицает правонарушения.

Конгрессмен от Республиканской партии Келли Армстронг в четверг представила 14-страничную резолюцию, которая позволит полному составу Палаты представителей проголосовать за санкционирование расследования.

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Республиканцы Палаты представителей пока не смогли предоставить доказательств, связывающих действия Байдена как вице-президента с бизнесом его сына, и маловероятно, что Сенат, где Демократическая партия Байдена имеет незначительное большинство, проголосовал бы за осуждение президента, если бы Палата действительно приняла статьи об импичменте .

Конгрессмен Байрон Дональдс, республиканец, член одного из трех комитетов, расследующих Байдена, сказал Fox News в воскресенье, что он ожидает, что расследование будет завершено в течение следующих двух месяцев, а Палата разработает статьи об импичменте весной.

Напомним, что согласно результатам нового опроса, политические позиции президента США Джо Байдена находятся в самом слабом месте за весь период его президентства. Избиратели дают ему самые низкие оценки за работу и впервые предпочитают Дональда Трампа в президентской борьбе 2024 года.

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