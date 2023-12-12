В Палате представителей США республиканцы могут начать процедуру импичмента Байдена

Контролируемая республиканцами Палата представителей Конгресса США может проголосовать за официальное оформление процедуры импичмента президента-демократа Джо Байдена.
Палата представителей США ожидает в среду голосования по формализации расследования по импичменту Байдена.
Об этом сообщает Reuters.
Ожидается, что контролируемая республиканцами Палата представителей США проголосует в среду за официальное расследование по импичменту президента-демократа Джо Байдена, сообщил в понедельник помощник руководства Республиканской партии.
Помощник говорил на условиях анонимности, поскольку официальные планы действий на месте оставались неизменными. Ранее в понедельник депутат от Республиканской партии заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал планы голосования в четверг на закрытой встрече, временные рамки, которые также подтвердили другие республиканцы.
Палата должна оставить Вашингтон в четверг на отпуск в конце года, который продлится более трех недель.
Республиканцы в Палате представителей обвиняют президента-демократа и его семью в неправомерном получении прибыли от политических решений, в которых Байден принимал участие как вице-президент во время правления президента Барака Обамы в 2009-2017 годах.
Они также обвинили Министерство юстиции США в ненадлежащем вмешательстве в расследование сына бизнесмена Байдена Хантера Байдена. Министерство юстиции отрицает правонарушения.
Конгрессмен от Республиканской партии Келли Армстронг в четверг представила 14-страничную резолюцию, которая позволит полному составу Палаты представителей проголосовать за санкционирование расследования.
Республиканцы Палаты представителей пока не смогли предоставить доказательств, связывающих действия Байдена как вице-президента с бизнесом его сына, и маловероятно, что Сенат, где Демократическая партия Байдена имеет незначительное большинство, проголосовал бы за осуждение президента, если бы Палата действительно приняла статьи об импичменте .
Конгрессмен Байрон Дональдс, республиканец, член одного из трех комитетов, расследующих Байдена, сказал Fox News в воскресенье, что он ожидает, что расследование будет завершено в течение следующих двух месяцев, а Палата разработает статьи об импичменте весной.
Напомним, что согласно результатам нового опроса, политические позиции президента США Джо Байдена находятся в самом слабом месте за весь период его президентства. Избиратели дают ему самые низкие оценки за работу и впервые предпочитают Дональда Трампа в президентской борьбе 2024 года.
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