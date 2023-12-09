Трамп обогнал Байдена на 4% в предвыборных опросах — WSJ

47% опрошенных американцев поддержали Трампа, в то время как за Байдена планируют голосовать только 43%.

Согласно результатам нового опроса, политические позиции президента США Джо Байдена находятся в самом слабом месте за весь период его президентства. Избиратели дают ему самые низкие оценки за работу и впервые предпочитают Дональда Трампа в президентской борьбе 2024 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Байден отстает от Трампа на 4%, когда Трамп имеет 47% и Байден 43% при гипотетическом голосовании только с двумя кандидатами. Преимущество Трампа уменьшается с 37% до 31%, когда к смеси добавляются пять потенциальных посторонних и независимых кандидатов. Их поддерживают 17%, причем Роберт Ф. Кеннеди-младший, ставший независимым демократом, получил наибольшую поддержку – 8%.

Недовольство Байденом повсеместно в новом опросе, хотя в основном это касается демократически ориентированных групп, которые все еще могут поддержать его в день выборов. Лишь 23% избирателей говорят, что политика Байдена помогла им лично, тогда как 53% говорят, что президентская программа нанесла им вред. Зато около половины избирателей говорят, что политика Трампа, когда он был президентом, помогла им лично, и более 37%, которые говорят, что они пострадали.

Приблизительно 37% одобряют работу Байдена, что является низким показателем опроса журнала во время его президентства, тогда как 61% видят его общий имидж в неблагоприятном свете, что является рекордным показателем.

В то же время опрос выявил доказательства того, что, несмотря на то, что взгляды на Трампа в обществе давно сложились, избиратели плохо относятся к некоторым качествам бывшего президента, которые кампания Байдена может усилить. Избиратели говорят, что слово "коррумпированный" больше касается Трампа, чем Байдена, и большинство избирателей считают Байдена честным.

Но именно Байден сталкивается с большей проблемой восприятия, когда дело касается имиджа и компетентности. Избиратели говорят, что Трамп лучше, чем Байден, справится с защитой границы, укрощением инфляции и развитием экономики. Байден лидирует в том, кто может лучше бороться с политикой абортов, и избиратели говорят, что он больше, чем Трамп, уважает демократию.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что часть его мотивации баллотироваться на второй срок следующего года состоит в том, чтобы предотвратить возвращение Дональда Трампа.

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