Трамп обігнав Байдена на 4% у передвиборчих опитуваннях — WSJ

Згідно з результатами нового опитування, політичні позиції президента США Джо Байдена перебувають у найслабшому місці за весь період його президентства. Виборці дають йому найнижчі оцінки за роботу та вперше віддають перевагу Дональду Трампу в президентській боротьбі 2024 року.

Про це пише The Wall Street Journal.

Байден відстає від Трампа на 4%, коли Трамп має 47% і Байден 43% при гіпотетичному голосуванні лише з цими двома кандидатами. Перевага Трампа зменшується з 37% до 31%, коли до суміші додаються п’ять потенційних сторонніх і незалежних кандидатів. Їх підтримують 17%, причому Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який став незалежним демократом , отримав найбільшу підтримку – 8%.

Невдоволення Байденом є повсюдним у новому опитуванні, хоча здебільшого це стосується демократично орієнтованих груп, які все ще можуть підтримати його в день виборів. Лише 23% виборців кажуть, що політика Байдена допомогла їм особисто, тоді як 53% кажуть, що президентська програма їм завдала шкоди. Натомість близько половини виборців кажуть, що політика Трампа, коли він був президентом, допомогла їм особисто, і більше ніж 37%, які кажуть, що вони постраждали.

Приблизно 37% схвалюють роботу Байдена, що є низьким показником опитування журналу під час його президентства, тоді як 61% бачать його загальний імідж у несприятливому світлі, що є рекордним показником.

Водночас опитування виявило певні докази того, що, незважаючи на те, що погляди на Трампа в суспільстві давно склалися, виборці погано ставляться до деяких якостей колишнього президента, які кампанія Байдена може посилити. Виборці кажуть, що слово "корумпований" більше стосується Трампа, ніж Байдена, і більшість виборців вважають Байдена чесним.

Але саме Байден стикається з більшою проблемою сприйняття, коли справа стосується іміджу та компетентності. Виборці кажуть, що Трамп краще, ніж Байден, справиться із захистом кордону, приборканням інфляції і розбудовою економіки. Байден лідирує в тому, хто може найкраще боротися з політикою абортів, і виборці кажуть, що він більше, ніж Трамп, поважає демократію.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що частина його мотивації балотуватися на другий термін наступного року полягає в тому, щоб запобігти поверненню Дональда Трампа.

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