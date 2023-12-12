Пентагон пообіцяв підтримувати Україну взимку

Адміністрація Сполучених Штатів Америки зосередить свої зусилля на тому, аби забезпечити оборонну підтримку України в зимовий період.

Про це заявив під час пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити українцям змогу продовжувати боротьбу взимку з метою повернення під контроль своїх територій», - наголосив представник оборонного відомства США.

Він зауважив, що президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна має намір продовжувати свою боротьбу в зимовий період.

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Також Райдер підкреслив, що адміністрація США, в тому числі міністр оборони Ллойд Остін особисто спілкуються із законодавцями в Конгресі аби пояснити, чому продовження допомоги Україні є важливим для інтересів нацбезпеки Америки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проєкт закону про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу Сполучених Штатів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні назвали точну суму, скільки коштів залишилося на військову допомогу Україні.

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