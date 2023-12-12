Єрмак заінтригував заявою про санкції

Посадовець анонсував "потужні новини" щодо санкцій.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заінтригував заявою про новини щодо санкцій проти Росії.
Про це свідчить допис посадовця в Мережі 12 грудня.
Єрмак анонсував потужні санкційні новини, які, очевидно, стосуватимуться обмежень проти Росії.
"Будуть потужні санкційні новини", – вказав керівник ОП у короткому повідомленні, додавши смайл у вигляді очей, які стежать.
До слова, 11 грудня в Пентагоні заявили, що адміністрація США зосередить свої зусилля на тому, аби забезпечити оборонну підтримку України в зимовий період.
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