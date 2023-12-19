Нові Patriot і NASAMS: Зеленський анонсував посилення ППО

Президент зазначив, що нові установки ППО, передані західними союзниками, суттєву посилять нашу оборону. Їхню кількість він не назвав.

Сьогодні, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський проводить велику пресконференцію за підсумками 2023 року.

На ній глава держави зокрема анонсував посилення української ППО.

"Ми стаємо потужнішими. Було у мене серйозне відрядження з моєю командою. Кілька, не буду казати кількість, кілька нових систем Patriot будуть в Україні. Захищати нашу державу взимку. Це важливий дуже результат, обіцяв не говорити кількість, допоки не будуть захищати, але хочу подякувати партнерам. І Patriot і NASAMS, потужний новий пакет. І це важливо", – зазначив Зеленський.

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Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція! Підсумки року