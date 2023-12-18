Довіра до влади падає: скільки людей підтримують Зеленського та Раду

В Україні фіксують значне зростання критичного ставлення до органів влади України. Зокрема, дещо зменшилася довіра до президента.

Таку результати показали дані опитування КМІС.

Скільки українців довіряють Зеленському

За даними соціологів, у випадку президента також є низхідна динаміка, проте він зберігає переважну довіру серед українців.

"Так, наразі 62% довіряють президенту, а не довіряють - 18%. У грудні 2022 року 84% довіряли президенту, не довіряли - 5%. Відповідно, якщо баланс довіри-недовіри у грудні 2022 року для президента становив +80%, то зараз він становить +42%", - йдеться у повідомленні.

Яка довіра до Верховоної Ради

Водночас частка тих, хто довіряє Верховній Раді за рік знизилася від 35% до 15%, а частка тих, хто не довіряє - зросла від 34% до 61%. Довіра уряду знизилася від 52% до 26%, недовіра - зросла з 19% до 44%.

"Тобто, з одного боку, бачимо суттєве зниження, але, з іншого боку, він лишається однозначно позитивним із значним переважанням тих, хто довіряє президенту, порівняно з тими, хто йому не довіряє", - зазначають соціологи.

Довіра до ЗСУ

Водночас довіру в суспільстві зберігають Збройні сили.

"Як і в грудні 2022 року, так і зараз 96% довіряють ЗСУ. Крім цього, 88% українців довіряють головнокомандуючому ЗСУ Валерію Залужному (не довіряють - лише 4%)", - йдеться в результатах опитування.

Нагадаємо, 58% українців вважають, що у разі суттєвого скорочення допомоги від Заходу необхідно продовжувати війну проти Росії, навіть якщо є ризик для втрати нових територій.

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