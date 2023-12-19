У Німеччині відповіли, чи ухвалять бюджет з допомогою Україні

Німеччина продовжить військову підтримку України і 2024 року. Ба більше, раніше запланована підтримка України може надаватися з федерального бюджету без ухвалення рішення про її перевищення.

Про плани коаліційного уряду розповів журналістам його речник Штеффен Гебештрайт, передає Укрінформ.

За словами речника, допомога Україні буде запезбечена.

"Якщо протягом 2024 року стануть необхідними значні фінансові витрати на підтримку України, зокрема від міжнародних партнерів, понад попередньо оцінений рівень Федеральний уряд запропонує німецькому Бундестагу ухвалити надлишкову резолюцію відповідно до статті 115 пункту 2 речень 6 і 7 Основного Закону... Українці повинні мати можливість протистояти агресії російського президента Путіна в довгостроковій перспективі", - розповів він.

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Гебештрайт зазначає, що це суттєвий і чіткий сигнал про те, що міжнародна підтримка України не зменшиться.

"Фундаментальні виклики для Німеччини залишаються незмінними: напад Росії на Україну, що порушує міжнародне право, вимагає підтримки Німеччиною України, а отже, свободи та миру в Європі", - каже речник.

Він не назвав точної допомогии України в новому проєкті держбюджету ФРН на наступний рік, але раніше було оголошено, що вона буде збільшена від 4 до 8 млрд євро.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси, безпілотники, гранатомети й вантажівки.

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