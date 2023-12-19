В Германии ответили, примут ли бюджет с помощью Украине

Германия продолжит военную поддержку Украины и в 2024 году. Более того, ранее запланированная поддержка Украины может предоставляться из федерального бюджета без принятия решения о ее превышении.

О планах коалиционного правительства рассказал журналистам его спикер Штеффен Гебештрайт, передает Укринформ.

По словам спикера, помощь Украине будет обеспечена.

"Если в течение 2024 года станут необходимыми значительные финансовые затраты на поддержку Украины, в том числе от международных партнеров, свыше предварительно оцененного уровня, Федеральное правительство предложит немецкому Бундестагу принять избыточную резолюцию в соответствии со статьей 115 пункта 2 предложений 6 и 7... Украинцы должны иметь возможность противостоять агрессии российского президента Путина в долгосрочной перспективе", – рассказал он.

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Гебештрайт отмечает, что это существенный и четкий сигнал о том, что международная поддержка Украины не уменьшится.

"Фундаментальные вызовы для Германии остаются неизменными: нападение России на Украину, нарушающее международное право, требует поддержки Германией Украины, а значит свободы и мира в Европе", — говорит спикер.

Он не назвал точной помощи Украины в новом проекте госбюджета ФРГ на следующий год, но ранее было объявлено, что оно будет увеличено с 4 до 8 млрд евро.

Ранее мы сообщали, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли боеприпасы, беспилотники, гранатометы и грузовики.

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