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Германия передала новый пакет помощи Украине: список оружия

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Германия передала новый пакет помощи Украине: список оружия

Флаги Германии и Украины

В частности, для ВСУ впервые передано 70 автоматических гранатометов MGW.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли боеприпасы, беспилотники, гранатометы и грузовики.

Об этом сообщили в Федеральном правительстве Германии 8 декабря.

Военная помощь от Германии – список

Германия передала для украинской армии:

  • 1750 снарядов калибра 155 мм;
  • 70 автоматических гранатометов MGW;
  • один разведывательный комплекс LUNA NG;
  • 10 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями (в целом Украина уже получила 152 дрона такого типа);
  • шесть погранично-патрульных автомобилей;
  • восемь грузовиков Zetros;
  • 100 тыс. аптечек первой помощи;
  • медицинские материалы.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус пообещал увеличить производство оружия для Украины, однако рассказал о связанных с этим трудностях.

Кстати, в администрации президента США сообщили, что сейчас могут гарантировать оказание помощи Украине только в течение нескольких следующих недель.

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Просмотры
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