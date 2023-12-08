Германия передала новый пакет помощи Украине: список оружия

В частности, для ВСУ впервые передано 70 автоматических гранатометов MGW.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли боеприпасы, беспилотники, гранатометы и грузовики.

Об этом сообщили в Федеральном правительстве Германии 8 декабря.

Военная помощь от Германии – список

Германия передала для украинской армии:

1750 снарядов калибра 155 мм;

70 автоматических гранатометов MGW;

один разведывательный комплекс LUNA NG;

10 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями (в целом Украина уже получила 152 дрона такого типа);

шесть погранично-патрульных автомобилей;

восемь грузовиков Zetros;

100 тыс. аптечек первой помощи;

медицинские материалы.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус пообещал увеличить производство оружия для Украины, однако рассказал о связанных с этим трудностях.

Кстати, в администрации президента США сообщили, что сейчас могут гарантировать оказание помощи Украине только в течение нескольких следующих недель.

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