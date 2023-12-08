Германия передала новый пакет помощи Украине: список оружия

В частности, для ВСУ впервые передано 70 автоматических гранатометов MGW.
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли боеприпасы, беспилотники, гранатометы и грузовики.
Об этом сообщили в Федеральном правительстве Германии 8 декабря.
Военная помощь от Германии – список
Германия передала для украинской армии:
- 1750 снарядов калибра 155 мм;
- 70 автоматических гранатометов MGW;
- один разведывательный комплекс LUNA NG;
- 10 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями (в целом Украина уже получила 152 дрона такого типа);
- шесть погранично-патрульных автомобилей;
- восемь грузовиков Zetros;
- 100 тыс. аптечек первой помощи;
- медицинские материалы.
Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус пообещал увеличить производство оружия для Украины, однако рассказал о связанных с этим трудностях.
Кстати, в администрации президента США сообщили, что сейчас могут гарантировать оказание помощи Украине только в течение нескольких следующих недель.
Читайте главные новости дня:
- Ликвидация Ильи Кивы: где убили предателя Украины и "пророческое" сообщение – громкие подробности
- Мобилизация в Украине: кого в первую очередь могут призвать, разновидности повесток и подробности нововведений
- "Россияне могут снова подойти к Киеву": украинский разведчик сделал неожиданное заявление