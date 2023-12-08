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Німеччина передала новий пакет допомоги для України: список зброї

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Німеччина передала новий пакет допомоги для України: список зброї

Прапори Німеччини та України

Зокрема, для ЗСУ вперше передано 70 автоматичних гранатометів MGW.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого зокрема увійшли боєприпаси, безпілотники, гранатомети і вантажівки.

Про це повідомили у Федеральному уряді Німеччини 8 грудня.

Військова допомога від Німеччини – список

Німеччина передала для української армії:

  • 1750 снарядів калібру 155 мм;
  • 70 автоматичних гранатометів MGW;
  • один розвідувальний комплекс LUNA NG;
  • 10 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами (загалом Україна вже отримала 152 дрони такого типу);
  • шість прикордонно-патрульних автомобілів;
  • вісім вантажівок Zetros;
  • 100 тис. аптечок першої допомоги;
  • медичні матеріали.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв збільшити виробництво зброї для України, однак розповів про пов’язані з цим труднощі.

До слова, водночас в адміністрації президента США повідомили, що зараз можуть гарантувати надання допомоги Україні лише протягом кількох наступних тижнів.

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Дата публікації
Перегляди
1228
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