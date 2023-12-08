Німеччина передала новий пакет допомоги для України: список зброї

Зокрема, для ЗСУ вперше передано 70 автоматичних гранатометів MGW.
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого зокрема увійшли боєприпаси, безпілотники, гранатомети і вантажівки.
Про це повідомили у Федеральному уряді Німеччини 8 грудня.
Військова допомога від Німеччини – список
Німеччина передала для української армії:
- 1750 снарядів калібру 155 мм;
- 70 автоматичних гранатометів MGW;
- один розвідувальний комплекс LUNA NG;
- 10 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами (загалом Україна вже отримала 152 дрони такого типу);
- шість прикордонно-патрульних автомобілів;
- вісім вантажівок Zetros;
- 100 тис. аптечок першої допомоги;
- медичні матеріали.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв збільшити виробництво зброї для України, однак розповів про пов’язані з цим труднощі.
До слова, водночас в адміністрації президента США повідомили, що зараз можуть гарантувати надання допомоги Україні лише протягом кількох наступних тижнів.
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