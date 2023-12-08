Німеччина передала новий пакет допомоги для України: список зброї

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого зокрема увійшли боєприпаси, безпілотники, гранатомети і вантажівки.

Про це повідомили у Федеральному уряді Німеччини 8 грудня.

Військова допомога від Німеччини – список

Німеччина передала для української армії:

1750 снарядів калібру 155 мм;

70 автоматичних гранатометів MGW;

один розвідувальний комплекс LUNA NG;

10 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами (загалом Україна вже отримала 152 дрони такого типу);

шість прикордонно-патрульних автомобілів;

вісім вантажівок Zetros;

100 тис. аптечок першої допомоги;

медичні матеріали.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв збільшити виробництво зброї для України, однак розповів про пов’язані з цим труднощі.

До слова, водночас в адміністрації президента США повідомили, що зараз можуть гарантувати надання допомоги Україні лише протягом кількох наступних тижнів.

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