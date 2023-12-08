У Байдена розповіли, скільки ще можуть гарантувати військову допомогу Україні

У Білому домі заявили, що підтримка у Конгресі є, але процесу заважає невелика група трампістів.

В адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена заявили, що наразі можуть гарантувати надання допомоги Україні лише протягом кількох наступних тижнів, поки триватимуть переговори з республіканцями стосовно продовження фінансування.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, інформує ICTV.

Він заявив, що у Конгресі лише група прихильників Дональда Трампа заважає прийняти необхідний проєкт закону.

"Ми знаємо, що там (Конгрес - ред.) є сильна двопартійна підтримка. Однак є маленька група республіканців, яка хоче тримати всіх у заручниках для підтримки досить екстремальної прикордонної політики. Щодо якої президент висловився, що ми готові вести переговори, він вірить у те, що у міграційній політиці будуть зміни, а також зміни у розподілі ресурсів", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данілов прокоментував провальне голосування Сенату за допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво зброї.

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