"Конфлікт на покоління": експрезидент Польщі дав прогноз щодо війни в Україні

Російському диктатору Володимиру Путіну не потрібен мир, йому потрібна війна. Його мета – винищення України.

Про це сказав президент Польщі 1995-2005 років Александр Квасневський в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Прогноз невтішний

На думку Путін не зацікавлений у мирі. Навіть якщо війна не буде приносити переможного ефекту, він все-одно хотітиме її вести якомога довше з метою винищення України, замороження, доведення її до голоду, до вичерпання людських ресурсів.

"Прогноз, на мою думку, важкий на найближчі місяці і роки... Наступає втома не тільки в боротьбі, а й в розмовах про Україну", – сказав політик.

У багатьох державах новини про Україну відходять на дальній план, додає він, люди вже не такі чутливі, вразливі, як на початку. Крім того, дійшло до війни на Близькому Сході, це також призводить до того, що увага до України є меншою.

"Ситуація дуже важка… Ця війна – на роки, а конфлікт російсько-український – на покоління… Я перепрошую, бо це песимістична оцінка, але я з вами щирий – не маю нічого оптимістичного сказати", – підсумував Квасневський.

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