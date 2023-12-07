Ворог обстріляв шахту на Донеччині — є поранений, пошкоджено обладнання 

Під час удару в шахті перебували шестеро людей.

Окупанти завдали ракетного удару по одній із шахт ДП "Торецьквугілля", що в Торецьку на Донеччині. Поранення отримав 32-річний працівник.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

"Після 16-ї години 7 грудня було завдано ракетного удару по одній із шахт ДП "Торецьквугілля". Пораненого працівника доставлено до лікарні", — йдеться у заяві міністерства.

Там додали, що внаслідок ракетного удару пошкоджено обладнання. Роботу шахти зупинено.

На момент удару у шахті перебували шестеро людей. Усі вже виведені на поверхню.

Зараз шахта знеструмлена. Тривають обстеження для уточнення обсягів пошкоджень.

Зазначимо, що "Торецьквугілля" охоплює 6 шахт, які видобувають коксівне та енергетичне вугілля.

Нагадаємо, через обстріли Донецької області без електрики залишилась шахта. Через відключення світла під землею опинились 35 гірників.

Читайте провідні новини дня: