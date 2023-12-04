Помощь украинским беженцам в Германии: сколько можно получить и где жить

Германия продолжают принимать беженцев, которые бегут от войны в Украине, и оказывают им помощь. Украинцы могут въезжать на территорию Германии без визы. Однако находиться в стране без регистрации разрешено в срок до 90 дней. Далее нужно подать заявку на обретение статуса временной защиты.

Сайт ТСН.ua рассказывает, какую помощь оказывают украинцам в Германии, об условиях проживания, размере финансовой помощи, медицинской помощи и обучении.

Кто может получить временную защиту в Германии

Вид на жительство позволяет оставаться в стране в течение одного года, но потом ее можно продлить еще на два года. В Германии правительство продлило статус защиты для украинских беженцев до марта 2025 года.

Оформить защиту могут:

украинцы, покинувшие дома после 24 февраля 2022 года;

люди без гражданства и граждане других стран, которые до начала полномасштабного вторжения находились в Украине;

члены семьи (супруги, партнеры по гражданскому браку, несовершеннолетние дети и близкие родственники) украинцев и иностранцы, легально проживавшие в Украине;

украинцы, уже живущие на территории Германии на основании разрешения, срок действия которого вскоре истекает;

украинцы, которые незадолго до 24 февраля 2022 выехали из Украины и не могут вернуться.

Как оформить статус временной защиты в Германии, пошаговую инструкцию можно прочитать на сайте Visit Ukraine. Условия процедуры могут разниться в зависимости от федеральной земли.

Жилье для украинцев в Германии

Украинцам в Германии предоставляют бесплатное жилье. Это может быть квартира, комната в общежитии или место убежища для беженцев. В больших городах беженцев пока не поселяют, они переполнены. Людей распределяют по более отдаленным территориям. Получить помощь можно в следующих регионах Германии: Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, Саксония, Тюрингия и Саарланд. Однако этот список постоянно меняется. В остальных землях оформить статус могут только украинцы, в которых там живут близкие родственники.

Для получения временной защиты необязательно жить в социальном доме. Можно остановиться у родственников, друзей или арендовать жилье.

Украинцы в Германии/Фото: kanaldim / Фото: ТСН.ua

Выплаты для беженцев в Германии

Беженцы из Украины в Германии получают финансовую помощь по безработице — 502 евро в месяц. Если украинец проживает с семьей, то сумма будет немного меньше — 451 евро на человека. В зависимости от возраста дети получают от 318 до 420 евро. Выплаты прекратят, если вы официально устроитесь на работу. Ее можно искать самостоятельно или обратиться в ближайший центр занятости.

Медицинская помощь для беженцев в Германии

Украинцам в Германии, имеющим временную защиту, также оказывают бесплатные медицинские услуги.

Образование для беженцев в Германии

Дети в Германии могут бесплатно посещать немецкую школу. Для взрослых есть бесплатные курсы немецкого языка.

Отметим, что разрешение на проживание в Германии аннулируется для тех, кто находится за пределами территории страны на протяжении более шести месяцев. Пособие по безработице будет продолжаться, если ваша поездка продлится не более трех недель.

Германия не ограничивает прием украинских беженцев после возвращения из других стран, то есть повторно предоставляет временную защиту.

Напомним, что правила въезда в страны ЕС усилятся с 2024 года. Изменения коснутся украинцев и жителей других безвизовых стран – для пересечения границы придется получать специальное разрешение ETIAS и платить за него сбор в размере 7 евро. Также нужно будет заполнить специальную анкету, которую должны одобрить.

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