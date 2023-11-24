Германия продлила статус защиты украинских беженцев: названы сроки

В Германии правительство продлило статус защиты для украинских беженцев до марта 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Германии.

Отмечается, что бежавшие из войны разрешения на проживание беженцев из Украины и получившие статус защиты в Германии будут продлены до 4 марта 2025 года автоматически. Украинцам не придется повторно проходить процедуры по подтверждению статуса.

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"Все, кто был вынужден бежать от смертоносной войны Путина, останутся в безопасности с нами и будут иметь доступ к образованию и рынку труда. Мы будем и дальше защищать жизнь многих людей из Украины – пока продолжается эта ужасная война. Мы продолжаем тесно поддерживать Украину", – прокомментировала это решение глава МВД Нэнси Фезер.

Добавим, что Германия приняла более миллиона украинских беженцев. Предпосылками для этого стали высокие соцвыплаты, которые привлекают украинцев.

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