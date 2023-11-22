Германия введет новые условия для беженцев: чего ждать украинцам

Германия приняла более миллионов украинских беженцев. Предпосылками для этого стали высокие соцвыплаты, привлекаемые украинцами. При этом некоторые политики призывают сократить эти выплаты.

Какие новые условия будут применяться в центрах занятости, пишет DW.

На какие выплаты украинцам надеяться в Германии

Украинцы в Германии получают выплаты от "деньги для граждан" (Bürgergeld). На человека, который живет один, ежемесячно выплачивается 502 евро. В следующем 2024 году эти выплаты возрастут на 12%. Кроме того, беженцам дополнительно предоставляют деньги на аренду жилья, оплату коммунальных услуг, обучение в школе и дотацию на курсы повышения квалификации.

"Многие политики выступают против такой большой помощи украинским беженцам. В частности, глава объединения немецких окружных властей Райнгард Загер считает, что выплаты тормозят мотивацию украинских беженцев идти работать. Также Bürgergeld привлекает в Германию украинцев, ранее получивших временную защиту в других странах ЕС", – указано в сообщении.

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Несмотря на недовольство некоторых политиков, упразднять Bürgergeld для украинских беженцев немецкое правительство не собирается. Но теперь украинцы ожидают, что они будут прилагать усилия для поиска работы.

Ранее мы писали, что во время полномасштабной войны Украины с РФ около 35 тысяч российских граждан, в том числе представители спецслужб, переехали в Аргентину.

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