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В ЕС заявили, что наращивают объем производства снарядов для Украины

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В ЕС заявили, что наращивают объем производства снарядов для Украины

Евросоюз. / Фото: Associated Press

Производственная мощность будет составлять миллион боеприпасов.

Европейский Союз увеличивает объем производства артиллерийских снарядов для украинской армии.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает FREEДОМ.

"Обязательства, которые я взял на себя по производству боеприпасов, были приняты до весны. Производственная мощность будет составлять 1 млн боеприпасов в основном калибра 155-152 мм. И мы хотим поставлять эти боеприпасы в Украину. Хотел бы заявить перед парламентом, что выполню это обязательство", — подчеркнул Бретон.

По его словам, страны-члены ЕС обязались поставлять боеприпасы прежде всего из собственных запасов, а уже потом путем совместных закупок. Бретон отмечает, что снаряды должны быть предоставлены между созданием этой промышленной структуры и ее фактическим первым выпуском продукции.

Более того, заметил комиссар, объем производства одного миллиона снарядов к концу 2023 года должен быть превышен.

"Мы хотим быстро увеличить боезапас. И, как я говорил, к весне мы превысим цифру в 1 миллион, а к концу года, вероятно, 1,3 или 1,4. Итак, дело двигается", — подчеркнул Тьерри Бретон.

Как сообщалось , в ЕС заявили, что не могут поставлять Украине больше оружия, потому что она идет на экспорт. Отмечается, что производственный потенциал оборонных предприятий в Европейском Союзе достигнет миллиона артиллерийских снарядов ежегодно, начиная с весны 2024 года. Однако 40% продукции продается за пределы Европы.

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Дата публикации
Просмотры
196
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