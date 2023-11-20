В Румынии украинцам предлагают работу без знания языка: вакансии и зарплата

Преимуществом является то, что румынские работодатели организуют уход за детьми работниц.

Выехавшие в Румынию украинские беженцы могут найти работу без знания языка. Бухарест конкурирует с другими странами Восточной Европы украинских работников.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Вакансии

Украинцам без знания румынского языка и опыта предлагают работу на предприятиях автомобильной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, пекарнях и заводах мясной продукции (на некоторых предприятиях работников обеспечивают бесплатным двухразовым питанием).

"В Румынии, как в Польше или Чехии, тоже много работы на предприятиях автомобильной отрасли, где производят комплектующие для автомобилей. Такие вакансии преобладают, поскольку все больше автоконцернов переносят свои производственные линии в Румынию", – пояснила Нестеренко.

Зарплата

Базовая минимальная зарплата – 600-640 евро на руки. За месяц в среднем можно заработать 1200–1500 евро.

"В месяц можно заработать 1200-1500 евро на руки за счет работы в дополнительные часы, ночные смены и премии. На Рождество и Пасху работодатели также дополнительно выплачивают 50% от зарплаты в качестве бонуса", — рассказала она.

Большинство работодателей предоставляют бесплатное жилье, обеспечивают бесплатным проездом к работе. Для облегчения коммуникации на предприятиях украинские работники занимаются координаторами, которые говорят на украинском или русском и знают румынский язык.

Преимуществом является то, что румынские работодатели организуют уход за детьми работниц. Как пояснила Нестеренко, подобный либеральный подход Румынии к легализации и трудоустройству привлекает украинцев.

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"Сейчас как страну для миграции (как трудовую, так и приют) Румынию выбирают жители Одесщины и Херсонщины из-за географической близости и опасной ситуации в этих регионах. Среди них также женщины с детьми, поскольку крупные румынские работодатели обеспечивают уход за детьми, пока женщины работают", – сообщила Нестеренко.

По ее словам, работодатели в Румынии заинтересованы в работе украинцев. Румыния конкурирует с Польшей и другими странами Восточной Европы украинских работников.

Напомним, ранее сообщалось, что в следующем году украинцам перечислят зарплаты.

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