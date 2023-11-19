В Минобороны возьмутся исправлять несправедливость с боевыми выплатами военным

В Минобороны рассказали, что действительно есть такие, кто притворяется на передовой и получает 100 тысяч гривен.

В Министерстве обороны Украины признали, что существуют липовые боевые выплаты, и заявили, что будут исправлять такую несправедливость.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

"Выплаты за риск жизнью получают работники, чья работа не имеет ничего общего с пребыванием в зоне боевых действий, есть даже отдельные люди, которые прибегают к службе на передовой, наведываясь туда ненадолго и эпизодически", — рассказал он.

Такие поступки, по его словам, значительно опаснее, чем просто неэффективное или нецелевое использование средств, поскольку, по его мнению, разрушают базовую "конструкцию в социальном договоре нашего государства".

"Они разрушают уверенность бойцов, что общество признает и справедливо оценивает их Чин. Они разрушают уверенность еще непризванных граждан, что в случае мобилизации на передовую они обретут безоговорочное уважение и признание их гражданского поступка от каждого, кто остается вне красной зоны. Именно поэтому справедливость этих выплат должна быть безоговорочной. И Министерство обороны будет защищать их от дискредитации. Потому что это больше, чем деньги. Ощущение железной солидарности вокруг исключительности бойцов, выполняющих боевые задачи – это то, над чем и нужно строить наш железный купол", - подчеркнул Джигир.

Напомним, в Минобороны признали грандиозный прокол с выплатами военным.

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