"Путин рассчитывает получить Украину на тарелочке": эксперт об ожиданиях диктатора о победе

Украина ни в коем случае не перестанет воевать, и даже если помощь Соединенных Штатов за Трампа исчезнет, Европа не снизит поддержку Киева.

Влиятельный британский экономист и инвестиционный аналитик Тимоти Эш размышляет о возможности мирных переговоров между Украиной и РФ.

"Все еще продвигается нарратив о том, что Запад неизбежно устанет от Украины, и все, что нужно делать России – это переждать. Это мнение, вероятно, подпитывается сейчас событиями в американском Конгрессе, поскольку разногласия в Республиканской партии задерживают одобрение последнего крупного пакета финансовой поддержки для Украины. Но независимо от того, выйдет ли это за пределы разрешенного в течение следующих нескольких месяцев, существует мнение, что победа Трампа на выборах в следующем году приведет к падению поддержки Украины со стороны США, и тогда Путину поднесут Украину на тарелочке", — пишет автор .

Проблема с точки зрения Кремля, по мнению автора, состоит в том, что даже если поддержка Украины со стороны США прекратится в случае победы Трампа или даже раньше, скажем, если сторонникам Республиканской партии удастся остановить дальнейшую поддержку Украины, России все равно нужно будет Украине свою победу".

"Это не значит, что украинцы просто прекратят воевать. В первые несколько недель войны они доказали, что умеют останавливать российское военное наступление, имея очень ограниченные ресурсы. Сейчас у них гораздо больше высокотехнологичных боеприпасов, и трудно представить, что российские танки смогут быстро прокатиться через Украину в Киев и дальше", — продолжил эксперт.

"Украинцы будут продолжать воевать, потому что у них нет выбора – им некуда идти, ведь это их страна. И я просто не вижу, как Россия может быстро закрепить любую победу – все равно понадобятся месяцы, а, может быть, и годы тяжелых боев, чтобы Россия подавила украинское сопротивление, и здесь важно отметить, что даже если поддержка США отойдет на второй план, европейская поддержка, скорее всего, не уменьшится, поскольку слишком многие европейские государства осознают военную угрозу со стороны России", — заключил Эш.

Ранее The Washington Post написали о том, что Украина может столкнуться с реальностью, в которой ей придется вести переговоры с Россией.

А издание NBC со ссылкой на собственные источники сообщило, якобы США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией, а также то, от чего Киеву придется отказаться для достижения соглашения.

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