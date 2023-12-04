Оля Полякова показала рок-группу своей старшей дочери и удивила ее новым псевдонимом

Дочь певицы Оли Поляковой Маша возобновила деятельность своей рок-группы и провела концерт в Одессе.

Так, старшая дочь звезды пошла по стопам мамы. И основала свою группу "Швы" еще в 2021 году. Впрочем, несколько лет она был на паузе. А теперь Маша Полякова ошеломила новостью о возобновлении творческой карьеры.

Вчера, 4 декабря, в Одессе прошел концерт дочери Поляковой, где она пела вместе с группой. Такое возвращение на сцену звездная мама сразу же поддержала. В своем фотоблоге Оля сообщила, что ее старшая дочь теперь обновила псевдоним и стала Marry Poppers. По словам артистки, Машу просили сыграть на бис пять раз, чем она очень гордится. И также поделилась несколькими кадрами из концерта с фанами.

Дочь Оли Поляковой возобновила деятельность своей группы и выступила в Одессе

"Моя Маша, дочь старшая, снова собрала свою знаменитую группу "Швы" и взяла сценический псевдоним. Теперь она Marry Poppers и группа "Швы". Они вчера (3 декабря – прим. ред.) дали концерт в Одессе, где их просили сыграть на бис пять раз. Звезда родилась", - отметила певица.

Очевидно, не всем понравилось творчество Маши, потому хейтеры начали писать непонятные комментарии в сторону девушки. Поэтому на странице 18-летней дочери Поляковой появился пост, где она намекнула на буллинг.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Возможно, достаточно хейта? Вам по приколу?", - спросила Маша.

Свою позицию под публикацией высказала сама Оля Полякова. Она заверила хейтеров, что будет проклинать каждого, кто напишет любой негативный комментарий.

Маша Полякова

"Значит так! Кто напишет мерзость, прокляну! Я не шучу! Будет тебе враг так, как ведьма скажет!", - написала под постом дочери Полякова.

Напомним, недавно Оля Полякова сделала премьеру собственного хита "Вишні". По этому случаю она вместе с дочкой спела его в дуэте.

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