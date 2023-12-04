21-летняя Билли Айлиш совершила каминг-аут

Американская певица Билли Айлиш совершила каминг-аут и откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации.

Соответствующее признание артистка сделала в разговоре с журналистами Variety. В частности, медиаработник поинтересовался у 21-летней исполнительницы, не собирается ли она совершить каминг-аут. На что Билли удивленно ответила, что считала, что все догадываются о ее нетрадиционной сексуальной ориентации и что ей нравятся девушки.

"Я думала, что это было очевидно... Я не понимала, что люди не знают... Я делала это давно и просто не говорила об этом", — поделилась артистка.

Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Правда, после выхода статьи на Билли Айлиш посыпался шквал критики. Некоторые пользователи обвинили знаменитость в том, что она занимается квирбейтингом, то есть заиграет с ЛГБТ-сообществом, чтобы у нее была большая армия поклонников. На такие мнения пользователей навеяло то, что звезда словно нечетко говорила о своей сексуальной ориентации.

В своем Instagram Билли ответила на хейт. Она заявила, что ей нравятся мужчины и женщины. Также артистка попросила оставить ее в покое.

Билли Айлиш / Фото: Associated Press

"Мне нравятся пани и девушки. Оставьте меня в покое", - резко написала артистка.

Напомним, недавно стало известно, что в личной жизни британской певицы Дуа Липы произошли перемены. Исполнительница разошлась с известным режиссером, который старше ее на 14 лет.

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