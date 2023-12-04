21-річна Біллі Айліш здійснила камінгаут

Американська співачка Біллі Айліш здійснила камінгаут та відверто розповіла про свою сексуальну орієнтацію.

Відповідне зізнання артистка зробила в розмові з журналістами Variety. Зокрема, медійник поцікавився у 21-річної виконавиці, чи не збирається вона здійснити камінгаут. На що Біллі здивовано відповіла, що вважала, що всі й так здогадуються про її нетрадиційну сексуальну орієнтацію і що їй подобаються дівчата.

"Я думала, що це було очевидно… Я не розуміла, що люди не знають…Я робила це давно і просто не говорила про це", - поділилася артистка.

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Щоправда, після виходу статті на Біллі Айліш посипався шквал критики. Деякі користувачі звинуватили знаменитість у тому, що вона займається квірбейтингом, тобто заграє з ЛГБТ-спільнотою, аби в неї була більша армія шанувальників. На такі думки користувачів навіяло те, що зірка нібито нечітко говорила про свою сексуальну орієнтацію.

У своєму Instagram Біллі відповіла на хейт. Вона заявила, що їй подобаються чоловіки і жінки. Також артистка попросила дати їй спокій.

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

"Мені подобаються хлопці та дівчата. Дайте мені спокій", - різко написала артистка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в особистому житті британської співачки Дуа Ліпи сталися зміни. Виконавиця розійшлася з відомим режисером, який старший за неї на 14 років.

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