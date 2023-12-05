У Сенаті США призначили голосування щодо допомоги Україні

Розбіжності між демократами та республіканцями у деяких питаннях не гарантують, що проект закону буде проголосовано у Палаті представників.

Лідер більшості у Сенаті США демократ Чак Шумер призначив перше голосування за проект закону, який передбачає виділення $106 млрд, зокрема для України та Ізраїлю.

Про це інформує видання The Hill.

Повідомляється, що голосування має відбутись вже цього тижня. Шумер підкреслив, що важливість ухвалити закон про додаткове виділення фінансів для України диктується тим, що ресурси для продовження протидії російським агресорам, вже закінчуються.

"Я закликаю кожного сенатора подумати, де ми є в цей історичний момент. Національна безпека Америки стоїть на кону в усьому світі – у Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні, – заявив Шумер, виступаючи в понеділок. – (Додаткова допомога - ред.) може визначити траєкторію розвитку демократії на довгі роки. Ми переживаємо історичний момент", - зазначив він.

Водночас у Республіканській партії вже заявили, що голосуватимуть проти цього закону, якщо у ньому не буде важливих для них положень щодо посилення прикордонного контролю на півдні США. У такому разі закон може бути неприйнятним, оскільки у республіканців є більшість у Палаті представників.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив журналістам, що "«республіканці хочуть, аби ми проковтнули їхні найскладніші пропозиції, і не зацікавлені в тому, щоб сісти за стіл переговорів і вирішити це питання".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США і Захід мали розбіжності з Україною щодо стратегії контрнаступу.

Крім того, ми раніше інформували, що новий голова МЗС Британії летить до США переконувати збільшити допомогу Україні.

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