Вчителя викрали і змусили одружитися під дулом пістолета – фото молодят

В Індії шкільного вчителя викрали та насильно одружили.

Про це пише NDTV.

Гаутам Кумар нещодавно склав іспит Комісії державної служби Біхара, щоб стати учителем. Днями "три-чотири чоловіки прийшли до нього до школи і насильно забрали". Протягом 24 годин його під дулом пістолета змусили одружитися з дочкою одного з викрадачів.

За даними поліції, викрадення сталося в районі Вайшалі штату Біхар, де Кумар віднедавна працює у школі Utkramit Madhya Vidyalaya в Патепурі. Після інциденту сім'я Кумара висловила протест, заблокувавши дорогу, перш ніж поліція розпочала операцію з пошуку зниклого вчителя.

Молодята / Фото: NDTV.com

Сім'я Кумара звинуватила в усьому чоловіка на ім'я Раджеш Рай. Вони звинуватили його родину в тому, що вони насильно відвезли Кумара і одружили його з дочкою Рая Чандні.

За даними поліції, у цій справі розпочато розслідування з метою вживання подальших заходів проти викрадачів.

Чоловік сподівається, що його шлюб анулює суд.

Нагадаємо, нещодавно в Індії пара одружилася у вагоні потяга. Наречена була розгублена.

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