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Наречена була розгублена: пара одружилася у вагоні потяга (відео)

Наречена була розгублена: пара одружилася у вагоні потяга (відео)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
429
Час на прочитання
2 хв
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Наречена була розгублена: пара одружилася у вагоні потяга (відео)

Весілля у потягу / Фото: скриншот з відео

Вірусне відео демонструє, що для весілля не обов'язково потрібні розкішні готелі або великі банкетні зали.

В Індії пара влаштувала весілля у вагоні потяга.

Відео, яке оприлюднили в Instagram, стало вірусним в Мережі.

У ролику видно, як пара одружується в поїзді, що рухається, в оточенні попутників, які стали свідками їхнього союзу.

Наречений наніс сіндур на голову нареченої, символізуючи початок їхнього сімейного шляху. Після цього він прикрасив її шию мангалсутрою і закохані обмінялися гірляндами під оплески та вигуки свідків. 

Попри те, що весілля є знаковим моментом у житті як нареченого, так і нареченої, воно не минуло без хаосу. Вся церемонія була далеко не ідеальною, оскільки наречена мала розгублений та напружений вигляд з незрозумілої причини. У той час наречений був зосереджений на проведенні ритуалів в обмеженому, тісному просторі поїзда.

За повідомленнями, весілля відбулося в поїзді Асансол-Джасідіх.

У коментарях одні юзери вітали пару, а інші жартували.

  • Весілля в потягу, що рухається! Вау!
  • Це класно! Щастя вам
  • Таке можна побачити лише в Індії
  • Піду куплю квиток на потяг. Може нарешті одружуся

Нагадаємо, днями пара влаштувала розкішне та гучне весілля в літаку. На свято завітало понад 300 гостей.

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Дата публікації
Перегляди
429
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