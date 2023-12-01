Наречена була розгублена: пара одружилася у вагоні потяга (відео)

Вірусне відео демонструє, що для весілля не обов'язково потрібні розкішні готелі або великі банкетні зали.

В Індії пара влаштувала весілля у вагоні потяга.

Відео, яке оприлюднили в Instagram, стало вірусним в Мережі.

У ролику видно, як пара одружується в поїзді, що рухається, в оточенні попутників, які стали свідками їхнього союзу.

Наречений наніс сіндур на голову нареченої, символізуючи початок їхнього сімейного шляху. Після цього він прикрасив її шию мангалсутрою і закохані обмінялися гірляндами під оплески та вигуки свідків.

Попри те, що весілля є знаковим моментом у житті як нареченого, так і нареченої, воно не минуло без хаосу. Вся церемонія була далеко не ідеальною, оскільки наречена мала розгублений та напружений вигляд з незрозумілої причини. У той час наречений був зосереджений на проведенні ритуалів в обмеженому, тісному просторі поїзда.

За повідомленнями, весілля відбулося в поїзді Асансол-Джасідіх.

У коментарях одні юзери вітали пару, а інші жартували.

Весілля в потягу, що рухається! Вау!

Це класно! Щастя вам

Таке можна побачити лише в Індії

Піду куплю квиток на потяг. Може нарешті одружуся

Нагадаємо, днями пара влаштувала розкішне та гучне весілля в літаку. На свято завітало понад 300 гостей.

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