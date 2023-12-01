Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний удар РФ по Донеччині: під завалами у Новогродівці знайшли тіла ще двох людей

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
265
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний удар РФ по Донеччині: під завалами у Новогродівці знайшли тіла ще двох людей

Який вигляд має Новогродівка після ракетного удару / Фото: Національна поліція Донецької області

Пошуки ще однієї людини тривають.

Під завалами будинку у Новогродівці Покровського району Донецької області, який росіяни обстріляли двома ракетами С-300, знайшли тіла ще двох людей на ранок п'ятниці, 1 грудня. Пошуки ще однієї людини тривають.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз у Telegram.

"Триває пошукова операція у Новогродівці - знайдено тіла ще двох загиблих внаслідок удару напередодні", - розповів він.

Обстріл Покровського району

Нагадаємо, 30 листопада окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області - Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.

Зокрема, п'ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей - 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.

Ще п'ять постраждалих, серед яких 13-річна дитина, у Новогродівці. Крім того, тут п'ятеро людей опинилися під завалами житлового будинку. Пізніше під завалами в Новогродівці знайшли тіло чоловіка, а потім ще одного загиблого. За даними поліції на вечір 30 листопада, під завалами могла залишатися сім'я - 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
265
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація