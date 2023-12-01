Рух ускладнений: до блокування кордону приєднається ще одна країна

Це єдиний пункт пропуску між Україною та Словаччиною, на якому проїжджають вантажівки.

Сьогодні, 1 грудня, о 15:00 за європейським часом (16:00 за українським) розпочнеться блокування пункту пропуску через кордон для вантажівок на напрямку "Вишнє Нємецьке – Ужгород". Ці дії вчинятимуть представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS).

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Як нагадав речник ДПСУ, 21 листопада подібне вже відбувалися, але тоді UNAS не взяв на себе цю відповідальність. Втім, пів дня кордон був заблокований, вантажівки майже не рухалися ні на виїзд, ні на в'їзд. В Союзі повідомили, що у ніч з 21 на 22 листопада рух розблоковано, відтоді інтенсивність зберігалася.

Відомо, що учасники цієї акції на виїзд зі Словаччини планують пропускати близько 4-х вантажівок на годину

Нагадаємо, українські прикордонники попереджають про ускладнення руху перед пунктом пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, 1 грудня. Причиною став намір словацьких перевізників заблокувати рух вантажівок на кордоні.

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