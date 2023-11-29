Перевізники у Словаччині заблокують український кордон: які вимоги та умови

Словацькі перевізники вимагають негайного розірвання угоди між Україною та ЄС про перевезення вантажів автомобільним транспортом.

В середу, 29 листопада, Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосив про блокування пункту пропуску "Вишнє Нємецьке – Ужгород" від 1 грудня. Український кордон буде заблоковано "до подальшого повідомлення".

Про це повідомляє словацьке видання TASR.

Президія UNAS ухвалила рішення про блокування пункту перетину на кордоні з Україною після переговорів із Міністерством транспорту Словаччини.

“Ми поважаємо право перевізників на страйк. Ми домовилися, що якщо вони оголошуватимуть страйк, то робитимуть це так, щоб не надто заважати життю жителів східної Словаччини”, – заявили в міністерстві.

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Словацькі перевізники вимагають негайного розірвання угоди між Україною та ЄС про перевезення вантажів автомобільним транспортом. За їхніми словами, це порушило торгівельні та транспортні відносини між Словаччиною та Україною на шкоду словацьким перевізникам.

Також організатори протесту просять запровадити запровадити реєстр українських транспортних засобів за зразком Чехії, що має забезпечити краще стягнення штрафів та інформацію про транспортного оператора.

Зазначається, що перехід буде заблокований перевізниками від 1 грудня о 15:00 "до подальшого повідомлення".

У пресрелізі UNAS уточнили, що їхній страйк не перешкоджатиме перевезенню гуманітарних вантажів, військової допомоги, живих тварин, пального, а також охолоджених або свіжих товарів. А перевезення комерційних вантажів, які перебувають у вантажівках, буде здійснюватися зі швидкістю чотири вантажівки на годину.

Нагадаємо, 16 листопада Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) провів попереджувальну акцію, упродовж години блокуючи пункт пропуску на кордоні з Україною “Вишнє Нємецьке – Ужгород” зі словацького боку.

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