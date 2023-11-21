Парламент Словаччини схвалив програму уряду Фіцо: військової допомоги Україні точно не буде

Парламент Словаччини затвердив уряд прросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо і підтримав його політичну програму, яка зокрема обіцяє припинити державну військову допомогу Україні

Про це пише Reuters.

Минулого тижня коаліція ухвалила свою політичну програму, а парламент підтримав її під час голосування. Словацькі депутати підтримали програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні, зменшити дефіцит бюджету та ввести новий банківський податок.

У програмі йдеться, що Братислава уде "підтримувати мирні плани з пропозиціями щодо негайного припинення бойових дій в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права". Словаччина також обіцяє продовжити надсилати нашій країні гуманітарну допомогу, але не військову.

"Вільний ринок зазнає невдачі. Будь-які мультикультурні погляди сьогодні залишилися позаду і не приносять того ефекту, на який від них чекали. Ми живемо у період військових конфліктів та грубих порушень міжнародного права. На жаль, ми також переживаємо період втрати авторитету важливих міжнародних організацій", - зазначив Фіцо

При цьому словацький прем'єр наголосив, що зовнішня політика його уряду "буде орієнтована на всі чотири сторони світу".

Проросійський прем'єр у Словаччині: що відомо

Нагадаємо, Фіцо вже очолював уряд Словаччини у період від 2006 до 2010 року та від 2012 до 2018 року. Він виступає проти продовження постачання озброєнь Україні.

На парламентських виборах у Словаччині 30 вересня 2023 року перемогу здобула проросійська партія експрем’єра Роберта Фіцо.

В CNN нагадали, що Фіцо не приховує своїх симпатій до Кремля та звинувачує міфічних "українських нацистів і фашистів" у тому, що вони спровокували диктатора Путіна розпочати вторгнення, повторюючи неправдиві наративи РФ.

Після перемоги на виборах Фіцо заявив, що його країна має "більші проблеми", ніж допомога Україні, тому Словаччина більше не постачатиме Києву зброю та боєприпаси. Водночас, він пообіцяв, що не перешкоджатиме продажу зброї Україні.

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